AC Milan : la guerre est déclarée entre Theo Hernandez et Paulo Fonseca

De l’euphorie du succès à Santiago-Bernabeu contre le Real Madrid en Ligue des Champions à l’intense déception d’un énième match raté en Serie A contre Cagliari (3-3). Avec une défense passoire de plus en plus inquiétante. l’AC Milan aborde cette trêve internationale avec beaucoup de regrets, de réflexions de décisions à pendre en urgence afin de tenter d’inverser la forme irrégulière en championnat, comme cela s’est déjà produit à Florence après la défaite face à la Fiorentina en octobre dernier. A la fin du match à l’Unipol Domus en Sardaigne, l’entraîneur portugais Paulo Fonseca a pointé du doigt les phases défensives médiocres de son équipe. Selon l’ancien coach du LOSC et du Sporting, les problèmes seraient en grande partie dus à un trop nombre d’erreurs individuelles et Theo Hernández se retrouve dans la ligne de mire, après avoir été le principal fautif de deux des trois buts marqués par Cagliari : «Theo peut faire mieux défensivement, tout le monde peut faire plus. Nous travaillons à corriger des choses importantes. Je pense que toute la ligne défensive peut faire plus en termes d’agressivité, de duels aériens. Le problème du Milan aujourd’hui était défensif. Tout le monde peut faire plus. Je dois dire que sans agressivité en ce moment, on ne peut pas gagner quand une équipe ne fait que des centres, nous perdons les duels aériens».

Cette saison, le latéral français voyage sur des courants alternatifs, donnant l’impression de ne pas toujours aborder les différents matchs avec la bonne mentalité. La presse italienne n’a pas été tendre avec lui et a souvent pointé du doigt un manque total d’efforts effectués et un costume de leader qui ne lui convient pas chez les Rossoneri. La Gazzetta dello Sport a même écrit en premières lignes de son grand article du jour : «Il y a un joueur, sur l’aile gauche de Milan, qui aurait les qualités pour être l’un des meilleurs au monde mais qui est désormais trop souvent freiné par son attitude : ce n’est pas Rafa Leão mais l’autre locataire du couloir, Théo Hernández». La saison d’Hernandez a été décevante jusqu’à présent, concédant beaucoup de buts adverses. Les difficultés tant techniques que relationnelles avec Fonseca sont évidentes depuis le premier jour. De graves tensions ont eu lieu en interne avec l’entraîneur portugais. On se rappelle notamment de cette scène où, en pleine pause fraîcheur, Théo Hernandez et Rafa Leão, sont restés à l’écart de la causerie de Fonseca. Lors des moments de crise de l’AC Milan sur ce début de saison, Hernandez a été trop absent. Expulsé contre la Fiorentina, il avait même écopé d’une suspension de deux matchs. Un comportement indigne d’une capitaine.

Une grave punition va tomber !

Paulo Fonseca avait pourtant récompensé Théo Hernandez avec le brassard de capitaine, mais il n’en a pas fait bon usage : l’international des Bleus n’apparaissait plus comme un leader, il se laissait même entraîner par certains autres. Il avait cette attitude pour laquelle Leão avait été longuement critiqué : distrait défensivement, trop doux dans les tacles, trop peu agressif. Des défauts que l’entraîneur a corrigé dans l’attitude de Rafael Leão en le mettant sur le banc lors de trois rencontres consécutives en Serie A. Une gestion risquée mais qui a redonné aux Rossoneri un attaquant décisif et actif en défense. Le même traitement sera-t-il réservé à Théo Hernandez ? C’est difficile à dire aujourd’hui mais cette possibilité est plus que jamais mise sur la table selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Alors que la trêve internationale marque ainsi une pause de deux semaines avant la reprise du championnat, l’AC Milan fera sa rentrée des classes contre la Juventus. Mettre Théo Hernandez à l’écart du XI titulaire susciterait au moins autant de discussions que le banc réservé à Rafael Leão contre le Napoli. Une méforme qui peut aussi inquiéter en Equipe de France où un profond malaise s’instaure.

Théo Hernandez a envoyé un message clair à la direction milanaise : il veut rester longtemps à Milan. Pour y parvenir, deux conditions sont nécessaires : le renouvellement de son contrat qui expire en 2026 avec une augmentation substantielle du salaire - actuellement 4 millions assortis de bonus. Au-delà des incompréhensions des derniers mois, avec le retard des négociations et quelques fausses manœuvres, l’international français doit démontrer qu’il mérite un statut de joueur de haut niveau absolu. Mais surtout, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid doit démontrer qu’il croit au projet des Rossoneri sur le terrain. Arrivé à Milan il y a 5 ans, le natif de Marseille avait des lacunes défensives qui se sont comblées au fil des saisons et pour cette raison les erreurs commises face à Cagliari sont avant tout mentales et non techniques. Des grosses erreurs qui peuvent conduire à de grandes réflexions des dirigeants milanais quant à la renégociation pour la prolongation du contrat qui débutera dans quelques semaines.