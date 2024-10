AC Milan : Theo Hernandez, un capitaine qui fait honte

Convoqué par Didier Deschamps pour les matches de Ligue des Nations face à Israël et la Belgique, Theo Hernandez (27 ans) serait bien inspiré de profiter de cette mini trêve internationale pour s’oxygéner l’esprit. Car en Italie, le début de sa saison 2024/2025 a tout du calvaire. L’été dernier, les doutes concernant son avenir à l’AC Milan faisaient déjà beaucoup parler. Plus tard, il y eut les premiers accrochages avec le nouveau coach rossonero, Paulo Fonseca.

Un capitaine remis en question

Des tensions dont le point d’orgue a été le choix du Portugais de l’asseoir sur le banc de touche avec Rafael Leão pour le choc face à la Lazio le mois dernier et leur réaction qui s’en est suivi. Entrés en cours de match, les deux joueurs s’étaient mis à l’écart du groupe lors d’une pause fraîcheur, refusant d’aller écouter les consignes de leur entraîneur. Dans le dur aussi bien en club qu’en sélection, Hernandez a de nouveau fait parler de lui à l’occasion du déplacement sur le terrain de la Fiorentina (défaite 2-1). Il est impliqué sur un penalty concédé par son équipe (que la Viola ratera), a tiré et manqué un penalty juste avant la pause, avant de se faire expulser en toute fin de match.

De quoi agacer Fonseca, car en plus de voir son capitaine sortir de ses gonds et se faire expulser (il a été suspendu deux matches), le Portugais n’a pas apprécié de le voir tirer un penalty qu’il devait laisser à un autre Rossonero. «Je suis agacé. Notre tireur de penalty est Pulisic, je ne sais pas pourquoi les joueurs ont changé d’avis. Je lui ai parlé et je lui ai dit que cela ne devait pas se reproduire». Autant de faits d’armes qui ont fini par lui attirer les foudres des médias transalpins. Le reproche est clair : Theo Hernandez n’est pas à la hauteur du statut de capitaine d’un tel club. Ce mardi soir, la Gazzetta dello Sport proposait d’ailleurs à ses lecteurs un sondage pour trouver le nouveau capitaine de l’AC Milan, tout en égratignant copieusement le Français.

Fabio Capello ne l’épargne pas non plus

« Le Milan a fait entrer Franco Baresi dans son Hall of Fame 15 heures après l’expulsion de son capitaine pour protestation. Si vous trouvez un contraste plus fort que celui-là, faites-le savoir. Le capitaine, en outre, est le même qui, à la fin du mois d’août, a été le protagoniste de l’affaire de la pause fraîcheur (avec Rafael Leão), un épisode plus unique que rare de distanciation physique vis-à-vis d’un entraîneur. Conclusion facile : Milan a un problème avec ses capitaines et Theo Hernandez n’est actuellement pas à la hauteur du brassard sacré de Rivera, Baresi et Maldini. Footballistiquement, c’est un grand joueur, mais pour l’instant, ce n’est pas un exemple pour ses coéquipiers. La question est la suivante : qui devrait être le capitaine de Milan ? » À l’heure où nous écrivions cet article, six noms étaient proposés (Hernandez, Maignan, Calabria, Gabbia, Leão et Morata) et les tifosi rossoneri plébiscitaient deux éléments : Matteo Gabbia et Mike Maignan, qui récoltaient environ 33% des votes.

Hernandez, lui, ne comptait que 3% des suffrages. Un résultat qui ne surprendra pas l’une des grandes figures du football italien, Fabio Capello. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le célèbre coach s’est fait plaisir sur Hernandez. « Celui qui porte le brassard doit être un leader, le symbole de l’équipe. On se souvient de Baresi et de Maldini, n’est-ce pas ? Theo Hernandez, quant à lui, n’a apporté que de la négativité au groupe par ses attitudes », a-t-il déclaré au quotidien au papier rose, avant de revenir sur l’incident survenu face à la Fiorentina. « On voit le capitaine de l’équipe. Normalement, il est celui qui doit porter sur le terrain les consignes de l’entraîneur. Là, il est allé prendre le ballon et décider seul de tirer le premier penalty. Ce n’est pas bon. (Sur l’expulsion du Français) Encore un comportement qui n’est pas digne de Milan ». Ces prochains jours, il fera entre 18 et 20 degrés dans la capitale lombarde, mais Theo Hernandez est déjà rhabillé pour l’hiver.