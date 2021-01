Newcastle : Steve Bruce veut Hamza Choudhury !

Après la défaite (2-1) de son équipe face à Leicester ce week-end, Steve Bruce a fait le point sur le mercato hivernal. L'entraîneur anglais souhaiterait se renforcer au milieu de terrain et apprécierait le profil d’Hamza Choudhury, le jeune milieu anglais de Leicester, pour aider son équipe quinzième de Premier League.

En manque de temps de jeu du côté des Foxes, le joueur de 23 ans n’a joué que trois petits matches de championnat cette saison sur les dix-sept possibles. « Nous avons une équipe très compétitive. Hamza a joué un bon nombre de matchs pour nous cette saison, principalement en Europa League. (…) C'est très difficile de s’imposer dans notre milieu de terrain. On a des joueurs sont très fort en tant que récupérateurs du ballon, ce qui est le rôle d’Hamza. Et tu as un autre joueur qui a fait une performance remarquable avec nous : Papy Mendy. » a avoué Brendan Rodgers dans des propos rapporté par ChronicleLive.