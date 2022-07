Le Besiktas chaud sur Aïssa Laïdouni

Arrivé en provenance de Roumanie il y a deux ans et fort d'un parcours pour le moins atypique qui a forgé son caractère, Aissa Laidouni est devenu un pilier de Ferencvaros. Sacré meilleur joueur du championnat pour sa première année en Hongrie, le milieu de terrain formé à Angers a disputé également la Ligue des Champions et s'est frotté notamment au FC Barcelone de Lionel Messi en 2021.

Devenu un pilier de la sélection de Tunisie, Laidouni incarne parfaitement la nouvelle génération qui pousse chez les Aigles de Carthage avec un 1/4 de finale en CAN 2022 et une victoire en Kirin Cup au Japon il y a quelques semaines. Alors qu'il est reparti pour une troisième saison en Hongrie, l'international tunisien de 25 ans est toujours suivi par Montpellier et fait l'objet d'une approche concrète du Besiktas en Turquie. Le club hongrois en demande 4 M€. Reste à savoir ce qu'en pensera le principal intéressé qui a joué ce mercredi en tour préliminaire de la Ligue des Champions avec son club face aux Kazakhs de Tobol.