OM, Inter Milan : les détails financiers loufoques du dossier Valentin Carboni

Ce serait là un nouveau gros coup réalisé par la direction marseillaise. Encore plus lorsqu’on constate les questionnements des dirigeants intéristes à l’heure de lâcher Valentin Carboni. Oui, non, peut-être, prêt sec, avec option d’achat, avec clause de retour… La presse italienne a rapporté de nombreux retournements de situation depuis le début de ce feuilleton.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le dossier est quasiment bouclé entre toutes les parties pour un prêt avec option d’achat. Mais l’Inter Milan n’en finit plus d’hésiter sur la meilleure formule. Et les versions évoluent régulièrement. Ainsi, dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque un prêt payant de 2 M€ avec une option d’achat de 40 M€. Une somme assez conséquente, alors que le montant évoqué jusqu’alors atteignait plutôt les 35 M€.

À lire

OM : Ismaël Koné doit arriver aujourd’hui

Une clause de retour ?

Mais ce n’est pas tout, puisque l’Inter voudrait inclure une clause de rachat, qui serait alors valorisée à 45 M€. Et avant cela, le joueur devrait signer une prolongation de contrat avec le club lombard, et ce alors qu’il est déjà lié jusqu’en 2028. Une prolongation plus symbolique qu’autre chose, puisqu’il s’agirait surtout de lui prouver que l’Inter Milan est prêt à s’appuyer sur lui à l’avenir.

La suite après cette publicité

Carboni est donc au coeur des débats en Italie, alors que le joueur est toujours en vacances après sa participation à la Copa America avec la sélection argentine. Son retour est attendu pour le 7 août, mais rien ne dit qu’il repassera par l’Italie. L’OM est plus que jamais en passe d’attirer ce grand espoir du football mondial, âgé de 19 ans.