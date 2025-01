Strasbourg : Emanuel Emegha est en train de tout détruire sur son passage

En début de saison, Strasbourg était l’une des sensations de Ligue 1. Portés par une jeunesse insouciante et des idées novatrices de Liam Rosenior, le jeune coach anglais du RCSA, les Alsaciens étaient l’une des équipes qu’il ne fallait pas affronter dans un bon soir. Pour autant, l’équipe strasbourgeoise a connu un coup de mou assez notable au mois de novembre. Avec quatre défaites dans l’élite, les pensionnaires de la Meinau ont chuté au classement. C’est également durant cette période qu’Emanuel Emegha a raté plusieurs matches.

Touché au genou, l’attaquant de 21 ans a raté tout le mois de novembre, un terrible coup dur pour les troupes strasbourgeoises. Impact player par son importance dans le système de Liam Rosenior et par sa qualité de buteur assez unique dans l’effectif alsacien, l’ancien de Sturm Graz a apporté une plus-value dès son retour et Strasbourg a moins perdu dès qu’il a refoulé la pelouse. Mieux encore, depuis son retour le 8 décembre dernier, Strasbourg n’a plus perdu toutes compétitions confondues. Un retour providentiel qui s’explique de plusieurs manières.

4 buts en 3 matches de Ligue 1 en 2025

Puissant et doté d’une technique assez remarquable pour son profil longiligne (1,95m), le natif de Den Haag pèse sur les défenses. Surtout, celui qui soufflera ses 22 bougies dans quelques jours s’est clairement amélioré face au but. Incandescent depuis le début de l’année, le numéro 10 alsacien a marqué un but face à Auxerre, puis un doublé contre Toulouse avant de récidiver ce dimanche face à l’OM. Quatre buts en trois matches depuis le début de l’année et qui montre clairement qu’Emegha est un élément important pour la bonne forme de Strasbourg cette saison. Face à Marseille, le buteur droitier a fait l’étalage de toutes ses qualités. Sur l’ouverture du score, ses appels incessants ont fait mouche et son sang-froid pour terminer sont dignes des plus grands attaquants de Ligue 1.

Même dans l’attitude, Emegha a pesé sur la rencontre. Souvent au duel avec Balerdi, le Batave a fait parler son vice et son trash-talking pour rentrer dans la tête du défenseur argentin, mauvais ce dimanche. Après la rencontre, Emegha n’avait toujours pas lâché sa cible de son viseur : «je regrette de ne pas avoir marqué ce deuxième but. Balerdi n’arrivait pas à m’attraper donc il n’a pas arrêté de faire des fautes. Il ne faisait que de se battre et de me provoquer. C’est un petit pour moi. Je ne suis pas énervé.» Un retour providentiel qui fait également plaisir à Liam Rosenior, fier du rendement de son attaquant phare : «les statistiques d’Emegha parlent pour lui. Il nous a manqué quand il était absent, sur ses buts, mais aussi son énergie, son pressing, son impact sur les défenses adverses. C’est un plaisir de le retrouver en forme.» Vous l’aurez compris, la Emegha-mania a encore de beaux jours devant elle en Alsace.