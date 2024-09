Le Real Madrid et Manchester City se lancent dans un épineux bras de fer

Le Real Madrid rêve toujours plus grand. Cet été, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont mis la main sur Endrick (18 ans) et Kylian Mbappé (25 ans). Mais Florentino Pérez et ses équipes sont d’ores et déjà en train de préparer la suite et l’été 2025. Les champions d’Espagne et d’Europe comptent visiblement se montrer actifs. L’objectif va être de renforcer les postes de latéraux. À gauche, Alphonso Davies est la priorité, malgré la prolongation à venir de Ferland Mendy. À droite, c’est Trent Alexander-Arnold qui est dans les petits papiers. Tous les deux présentent l’avantage d’être libres en 2025.

Outre ces deux postes, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu veulent recruter un taulier dans l’entrejeu. D’autant plus qu’ils ont perdu Toni Kroos (retraite) cet été et que Luka Modric prend de l’âge. Il y a quelques jours, AS a indiqué que la priorité du board madrilène se nomme Rodri. L’Espagnol possède un profil et une expérience qui plaisent beaucoup au sein de la Casa Blanca, où on veut hispaniser l’équipe fanion du club. De son côté, le joueur de 28 ans est très intéressé par le Real Madrid.

Ce serait même le seul club qui pourrait le déloger de Manchester City, où son contrat court jusqu’en juin 2027. Le média ibérique a enfin ajouté que les Madrilènes veulent tenter le coup en 2025, puisque c’est à ce moment-là que le bail de Pep Guardiola prendra fin chez les Skyblues. Mais cette opération sera très difficile à mener. Ce mardi, The Athletic fait un point sur le sujet et apporte de nouveaux éléments. Le média sportif confirme l’intérêt des Merengues pour Rodri tout en ajoutant que City ne veut pas se laisser faire. The Athletic explique que les Mancuniens veulent rapidement boucler la prolongation de contrat de Rodri.

Ils estiment qu’il est l’un des deux joueurs de l’équipe autour desquels il faut construire, avec Erling Haaland. Pour cette raison, ils lui ont proposé un énorme contrat qui lui permettrait de se rapprocher des joueurs les mieux payés de la formation britannique, à savoir Haaland et De Bruyne. Man City a donc les arguments financiers et sportifs pour convaincre Rodri, en attendant de connaître les éventuelles sanctions du club à la suite des 115 infractions liées au règlement financier. De son côté, le Real Madrid a aussi de quoi l’attirer dans ses filets. Mais les Espagnols proposeront moins d’argent au joueur, qui a reçu une proposition XXL de City. Le match pour Rodri ne fait que commencer !