Bayer : aucune offre concrète pour Kai Havertz

Le feuilleton Kai Havertz aboutira-t-il dans le sens du joueur ? C’est la question que tout le monde se pose en ce moment. Désireux de quitter le Bayer Leverkusen après une grosse saison sur le plan statistique ( 30 matches de Bundesliga : 12 buts, 6 passes décisives), le milieu offensif allemand semble prêt à tout pour rejoindre Chelsea. Mais au micro de Sky Germany, Simon Rolfes, le directeur sportif du Bayer a déclaré que le club n’avait reçu aucune candidature officielle d’un quelconque club.

«Jusqu’à présent, nous n’avons pas d’offres. Nous connaissons l’intérêt des clubs, mais il n’y a pas d’offre officielle. Nous avons dit à plusieurs reprises que nous terminerons la saison avec toute notre équipe. Et cela inclut Kai. Cela va sans dire pour nous.» Un discours qui semble on ne peut plus clair, le joueur devrait bel et bien finir la saison au sein du club allemand.