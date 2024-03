Euro 2024 : la France connaît son dernier adversaire

France, Autriche, Pays-Bas et… Le troisième et dernier adversaire des Bleus dans la phase de poules de l’Euro 2024 était déterminé par la finale du barrage opposant la Pologne au Pays de Galles. Et c’est la Pologne qui a obtenu le dernier ticket.

Après une première période serrée, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur le score de 0-0, sans le moindre tir cadré. La différence ne s’est pas faite non plus en deuxième période, malgré une grosse opportunité pour le Pays de Galles avec une tête de Moore. Rien ne bougeait non plus en prolongations, la décision se jouait aux tirs au but. Et dans ce genre de situation, il est mieux d’avoir dans ses cages un certain Wojciech Szczęsny, qui a détourné le 5e tir au but gallois, de Daniel James.