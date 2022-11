Ligue des Champions, PSG : la sale soirée de Carlos Soler

La suite après cette publicité

Son nom n'a pas vraiment été une surprise à l'annonce des compositions. Avec la suspension de Neymar à Turin, Christophe Galtier avait décidé d'aligner Carlos Soler pour accompagner Kylian Mbappé et Leo Messi dans le trio offensif, comme à Ajaccio il y a 10 jours. Un choix plutôt logique car l'Espagnol gratte du temps de jeu depuis un mois, et a même fêté ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs face au Maccabi Haïfa puis contre l'ESTAC la semaine dernière.

Autant le dire tout de suite, la soirée fut compliquée pour le milieu de terrain. Il a peiné à exister et à peser sur la rencontre, jusqu'à son changement à la 68e, remplacé par Hugo Ekitike. Si le but de la victoire signée de l'autre entrant Nuno Mendes n'a pas grand-chose à voir avec la sortie de l'ancien de Valence, le PSG a tout de même mieux terminé cette rencontre avec deux attaquants devant. C'est surtout sa prestation globale qui n'a pas donné satisfaction. Notre rédaction lui a même attribué un 2, la pire note du match.

16 ballons touchés seulement

«Il y a moins d’automatismes avec Carlos, défendait après la rencontre Christophe Galtier sur RMC Sport. Les relations avec Kylian, Neymar et Leo (Messi) ne sont pas les mêmes mais je répète, c’est une performance d’aller gagner ici (à Turin). Ça ne nous a pas empêché de l’emporter. Finalement avec ça, on aura Neymar pour les 8es de finale et c’est une bonne chose. » En 68 minutes de jeu, Soler n'aura touché sur 16 petits ballons. Un chiffre famélique pour un milieu offensif.

Même dans le combat ce ne fut pas beaucoup mieux. Il a perdu plus de la moitié de ses duels (3/7). «Carlos n’avait pas l’habitude de jouer. C’est un joueur différent de Neymar, ils n’ont pas les mêmes qualités mais on repart avec la victoire» préférait retenir pour sa part Kylian Mbappé sur RMC Sport. Alors qu'il avait l'occasion de marquer des points, celui qui semblait monter en puissance jusqu'à devenir le premier remplaçant de la MNM à la place de Sarabia, est cette fois passé complètement à côté.