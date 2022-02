Accord de principe entre Haaland et le Real Madrid ?

Mais où ira Erling Haaland l'année prochaine ? Lié jusqu'en 2024 avec le BVB, le joueur de 21 ans dispose d'une clause libératoire de 75 M€ à partir de l'été prochain. Son départ apparaît quasi certain à l'issue de la saison, après deux ans et demi en Bundesliga. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG apparaissent comme les trois destinations les plus probables à l'heure actuelle, mais l'un d'entre eux semble avoir fait un pas de plus pour l'enrôler cet été.

Selon les informations de Sport, le Real Madrid a conclu un accord de principe avec les représentants d'Erling Haaland lors d'un rendez-vous à Monaco, pour sa signature. Une étape qui pourrait être décisive pour faire venir le Norvégien, alors que le FC Barcelone rêve de le signer. De plus, l'équipe madrilène tentera de réduire sa clause de libération aux alentours de 60 millions d'euros en proposant la signature de son buteur Luka Jovic en échange. Reste à savoir si cela convaincra les Jaune et Noir...