Romeo Beckham prend sa retraite

A 22 ans et après des passages chez les jeunes à Arsenal, puis au sein de la réserve de l’Inter Miami et de Brentford, qui souhaitait le conserver, Romeo Beckham a décidé de dire stop à sa carrière de joueur. Il ne suivra donc plus les traces de père, David Beckham, ancien de Manchester United, du Real Madrid ou encore du PSG, et actuel propriétaire de l’Inter Miami.

La suite après cette publicité

The Sun avance une réorientation professionnelle autour du mannequinat, autre milieu dans lequel baigne sa mère, Victoria Bechkam. «C’est une décision réfléchie qui le rapproche de sa mère, car il semble que Romeo espère signer un contrat avec une grande maison de couture», précise une source au média anglais. Le fils aîné du couple de stars a déjà quelques expériences dans le milieu de la mode.