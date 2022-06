LdN : l'Italie et l'Allemagne se neutralisent

Après sa lourde défaite face à l'Argentine mercredi dans la Finalissima (0-3), l'Italie devait vite relever la tête pour ce premier match en Ligue des nations face à l'Allemagne. Depuis l'élimination pour le Mondial 2022, la formation de Roberto Mancini semblait méconnaissable. Après avoir aligné une équipe quasi-type face à l'Argentine, le sélectionneur italien proposait un nouveau onze avec aucun titulaire du dernier Euro. Seul Donnarumma était dans les cages. Pour le reste, des joueurs qui pouvaient saisir leurs chances comme Scamacca ou encore Politano sur le front de l'attaque. De leur côté, les Allemands se présentaient avec du classique comme Muller, Neuer, Sané, Gnabry ou Werner. Dans la continuité de ses derniers matchs, l'Italie se faisait nettement dominé dans les premières minutes et l'Allemagne manquait de peu l'ouverture du score. Mais à force de subir sans pour autant encaisser un but, les Italiens ont repris confiance en eux et ont dominé les débats. Plus juste avec le ballon, plus propre dans les transmissions, les coéquipiers de Tonali faisaient tourner une équipe allemande en difficulté. Mais le score ne bougeait pas dans les 45 premières minutes.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, l'Italie confirmait sa bonne forme et ne passait pas loin d'ouvrir le score. L'attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca, très intéressant dans cette rencontre, manquait de peu sa tête à bout portant devant Manuel Neuer. Il a fallu attendre la première sélection du très jeune Wilfried Gnonto, qui jouait ses premières minutes avec l'Italie, offrait l'ouverture du score à Pelligrini (71e). Mais quelques minutes plus tard, Joshua Kimmich égalisait (73e). Ce but italien réveillait totalement les Allemands qui se procuraient de nombreuses occasions que Donnarumma repoussait à chaque fois. Malgré les dernières situations allemandes en fin de match, le score ne bougeait plus. Les deux équipes se partagent donc les points dans la Ligue A.