LdC : le PSG se fait peur jusqu’au bout et se qualifie dans la douleur contre Aston Villa !

Vainqueur 3-1 au Parc des Princes mercredi, le Paris Saint-Germain se déplaçait cette fois à Birmingham pour affronter Aston Villa. Survoltée et voulant se rattraper de ce match aller manqué, la bande d’Unai Emery revenait avec de bonnes occasions. Pour cette partie, Aston Villa optait pour un 4-3-3 compact dans l’entrejeu avec la titularisation d’Amadou Onana aux côtés de Youri Tielemans et Boubacar Kamara. Du côté des Parisiens, on restait sur un 4-3-3 classique où Marquinhos faisait son retour en défense aux côtés de Willian Pacho. Devant, Bradley Barcola débutait à la place de Désiré Doué aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia. D’entrée, Aston Villa essayait d’étouffer le Paris Saint-Germain. Sur un corner de Marcus Rashford, Amadou Onana déviait de la tête, mais Joao Neves éloignait le danger (3e). Cependant, le Paris Saint-Germain exploitait les espaces et sur un centre de Bradley Barcola venu de la gauche, Emiliano Martinez manquait sa sortie. Le ballon revenait dans l’axe pour Achraf Hakimi qui délivrait la formation francilienne (1-0, 11e). Juste derrière, Aston Villa repassait à l’attaque et Pau Torres obligeait Gianluigi Donnarumma à la parade (19e). Peu après, le remuant Morgan Rogers passait proche de marquer, mais sa frappe passait à droite du cadre (24e). Le PSG faisait le dos rond et piquait de nouveau en contre avec une action conclut par Nuno Mendes suite à un bon service d’Ousmane Dembélé (2-0, 28e).

Dos au mur, Aston Villa relevait néanmoins la tête sur un bon travail de John McGinn qui mystifiait Vitinha avant de trouver Youri Tielemans. Sur la gauche de la surface parisienne, le Belge frappait, mais son tir était dévié par Willian Pacho avant de finir au fond des buts parisiens (2-1, 34e). Une légère révolte, mais le Paris Saint-Germain n’était pas inquiet pour autant et juste avant la pause et sur un joli mouvement côté gauche, Ousmane Dembélé manquait de peu le troisième but (44e). Au retour des vestiaires, Aston Villa haussait le ton. Après une première intervention précieuse de Marquinhos (52e), John McGinn allait égaliser d’une frappe à l’entrée de la surface (2-2, 55e). Dans les cordes, le Paris Saint-Germain reculait et il fallait une parade sublime de Gianluigi Donnarumma devant Marcus Rashford pour retarder l’échéance (56e). Juste derrière sur un corner mal dégagé par la défense parisienne, Ezri Konsa allait tirer son épingle du jeu pour faire passer le club de Birmingham devant (3-2, 58e). Le match était en train de tourner et Gianluigi Donnarumma devait intervenir d’une nouvelle parade pour empêcher Youri Tielemans de marquer un nouveau but (60e). Si le Paris Saint-Germain tentait de relever la tête à l’image de ce tir d’Ousmane Dembélé (66e), le club francilien était sur un fil et Gianluigi Donnarumma s’interposait de justesse devant Marco Asensio (70e). Morgan Rogers ne trouvait pas le cadre, mais laissait aussi passer un frisson dans la surface parisienne (78e). En souffrance, le Paris Saint-Germain a toutefois résisté et ne s’incline que 3-2. Une défaite pas éliminatoire puisqu’avec leur succès 3-1 de l’aller, les Parisiens se qualifient en demi-finale et affronteront Arsenal ou le Real Madrid.