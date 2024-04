LdC : le PSG a envoyé une lettre à l’UEFA

Pour son retour à Barcelone, Ousmane Dembélé a brillé face à son ancienne équipe. Auteur du but de l’égalisation, l’ailier droit a été le principal détonateur de l’équipe parisienne, alternant entre dribbles et prises de vitesse. Élu homme du match mardi soir, le Parisien s’est dit ne pas être affecté par les sifflets du public catalan : « je l’ai déjà vécu en 2021 de me faire siffler ici à Barcelone. Ce n’est pas quelque chose qui m’affecte sur mes performances. Je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflets. Je suis resté concentré, j’ai tout donné. Marquer ici, obtenir un penalty… Je suis content de ma performance» avait-t-il rappelé au micro de Canal+. Celui qui est resté six années au Barça a cependant également essuyé des actes racistes.

Selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale a décidé de saisir l’UEFA. Le PSG a envoyé une lettre à l’instance européenne pour dénoncer les actes et les cris racistes de certains supporters du Barça à l’encontre d’Ousmane Dembélé. Après les gestes racistes et les saluts nazis dans le parcage barcelonais au Parc des Princes la semaine dernière, l’image du Barça est encore ternie par une frange de ses supporters.