Ligue des Champions, PSG : Ousmane Dembélé savoure sa soirée très spéciale

Son but mais surtout sa célébration la semaine dernière était très mal passée du côté des supporters du FC Barcelone. Ces derniers n’ont pas hésité dans ce quart de finale retour (1-4) à réserver un accueil très particulier à Ousmane Dembélé, qui a quitté le club pour le PSG l’été dernier contre environ 40 M€. Entre banderoles, insultes et d’autres comportements bien plus répréhensibles, le Français a bien évidemment été copieusement sifflé à son entrée à l’échauffement. Ça a peut-être joué dans son début de match franchement difficile. Et puis tout a changé sur cette reprise offrant l’égalisation avant la pause aux Parisiens (39e).

Le but de l’espoir et qui a entamé ce renversement de situation, malgré l’atmosphère hostile. «L’accueil du public? Je l’ai très bien vécu car je l’ai déjà vécu en 2021 de me faire siffler ici à Barcelone. Ça n’affecte pas mon jeu. Les sifflets ne changent rien. Je suis resté concentré. J’ai tout donné et je suis content de ma performance aujourd’hui.» Dans la foulée, Dembouz frôlait le doublé (43e), puis obtenait le penalty du 3-1 à l’heure de jeu. Il pouvait sortir tout sourire du terrain à la 88e, conscient que le travail avait été fait, et bien fait, lui qui a été nommé homme du match.

La fierté de Dembélé

«Tout le monde y a cru même si à l’aller on a perdu 3-2. On n’a pas baissé les bras, soulignait l’international sur Canal Plus après le coup de sifflet final. On savait qu’on allait marquer des buts ici à Barcelone. C’est un grand travail de toute l’équipe. La tactique du coach était parfaite. On a continué à y croire même quand on perdait 1-0. Personne ne s’est relâché. Tout le monde a fait un match exceptionnel, un grand effort parce qu’il fallait revenir. On est qualifié. J’ai vu que Dortmund s’était qualifié, une autre équipe où j’ai joué.»

Dembélé pense déjà à la suite, lui qui n’avait jamais atteint dans sa carrière le stade du dernier carré en Ligue des Champions. «Ça représente une grande chose car la dernière fois, c’était pour aller en finale (en demi-finale en réalité en 2021, sorti par Manchester City, un an après la finale de 2020). On croise les doigts pour aller à Wembley. On va d’abord penser à Lyon dimanche et ensuite on se concentrera sur la suite», affirme celui qui a inscrit deux de ses trois buts cette saison face à son ancienne équipe. On peut dire qu’il a réussi sa vengeance.