Comparaison avec Judas et caissons de banane : l’accueil scandaleux des supporters barcelonais à Ousmane Dembélé

Ce choc retour entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain marque également des retrouvailles annoncées assez houleuses entre les supporters catalans et Ousmane Dembélé, désormais joueur du PSG. Buteur à l’aller au Parc des Princes, l’ancien joueur de Rennes et de Dortmund n’avait pas hésité à célébrer excessivement son but contre ses anciens coéquipiers, ce qui n’avait pas plu aux supporters du Barça. Des banderoles se font déjà observer aux abords du stade de Montjuïc : «Dembélé, nous ne t’avons pas oublié Judas», pouvions-nous lire en catalan sur l’un de ses messages.

D’autres supporters ont collé des photos de Dembélé sur des petits cochons en plastique, tandis que certains autres fans du Barça ont fièrement posé avec des caisses de bananes, promettant de en jeter sur l’ancien Barcelonais. Des comportements bien plus graves et condamnables que de simples banderoles, alors que deux supporters catalans avaient été interpellés à Paris après des cris de singes et des saluts nazis au Parc des Princes, lors de la rencontre aller mercredi dernier (2-3).