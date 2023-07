Alexander Nübel file en prêt à Stuttgart

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. De retour en Bavière après avoir disputé deux saisons consécutives sous les couleurs de l’AS Monaco, Alexander Nübel quitte déjà le Bayern Munich pour Stuttgart avec la garantie d’évoluer dans la peau d’un titulaire. Les Bavarois se sont mis d’accord avec leurs homologues souabes pour un prêt d’un an sans option d’achat. Pour récupérer l’ex-joueur de Schalke 04, Stuttgart a déboursé 1M€. Le portier de 26 ans portera le numéro 33.

« Les discussions avec Fabian Wohlgemuth et Sebastian Hoeness ont joué un rôle important dans mon choix de carrière et ma volonté de rejoindre le VfB. Ils m’ont parlé du club, de la ville et de la bonne ambiance dans le stade. Je suis très heureux d’être au VfB, de revenir en Bundesliga et de retrouver des joueurs avec qui j’ai déjà joué comme Maximilian Mittelstädt et Waldemar Anton en sélection. Je vais me préparer au mieux que je peux pour ce qui, je l’espère, sera une saison réussie », a déclaré l’international allemand dans un communiqué du club.

