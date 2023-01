Marcus Rashford va toucher le jackpot à Manchester United, Jürgen Klopp promet un grand ménage à Liverpool

Manchester United va gâter Rashford

Bonne nouvelle pour Manchester United qui fait la Une du Manchester Evening News. Le journal local annonce qu’«un nouveau contrat avec Rashford est en vue» avec les Red Devils. C’est simple, «la direction est convaincue que le héros du derby va signer un nouveau contrat.» Et selon The Sun, l’international anglais va toucher un sacré pactole s’il signe ce nouveau avec les pensionnaires d’Old Trafford. En effet, le tabloïd indique que l’attaquant devrait toucher un salaire de 300 000 £ par semaine soit près de 340 000 €. Quand on aime, on ne compte pas comme le dit l’adage. Et d’ailleurs, Arsenal est prêt à toutes les folies pour Declan Rice indique aussi The Sun. Mais c’est pour l’été prochain puisque The Daily Telegraph rapporte que les Gunners veulent lâcher 80 M€ pour le milieu de terrain de West Ham et en faire un joueur majeur de l’effectif d’Arteta. Reste à savoir si le club londonien parviendra à ses fins !

Klopp tape du poing sur la table

À Anfield, les heures sont compliquées pour Jürgen Klopp qui n’a jamais connu autant de turbulences depuis qu’il est sur le banc de Liverpool. Les Reds se sont encore inclinés et largement ce week-end contre Brighton (3-0), et leur début de saison est catastrophique avec une décevante 9e place en Premier League. Mais Jürgen Klopp ne lâchera rien et comme le placarde le Daily Mirror ce matin qui reprend les déclarations de l’Allemand : «Vous partez, je reste» ! Car le coach veut faire un grand ménage au sein de son effectif l’été prochain. Et surtout, il a assuré qu’il ne partirait pas, «à moins qu’on lui demande». Une déclaration choc qui fait aussi la Une du Guardian qui rapporte que «Klopp s’attend à ce que son équipe de Liverpool soit brisée cet été.» Les Reds sont prévenus, ils doivent relever la tête sinon ça sera la grande braderie lors du prochain mercato estival.

Le Barça rêve plus grand avec Gavi

L’Espagne et particulièrement la Catalogne n’en revient toujours pas de la prestation XXL de Gavi lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne et la belle victoire contre le Real Madrid (3-1). Le journal Sport n’y va pas par quatre chemins et placarde carrément que «Gavi est géant» ! Rien que ça. «Le milieu de terrain blaugrana a été sacré lors de la Supercoupe comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Le président, Joan Laporta, est serein quant à son avenir. "Les renouvellements de Gavi, Araujo et Balde seront signés en été"», a-t-il déclaré après la rencontre. Sur la Une de Mundo Deportivo aussi on rend hommage au joueur de 18 ans qui est «de l’or pur» ! Pour le quotidien, «il a tout : engagement, compétence, qualité et il ne cède devant personne.»