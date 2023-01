Premier League : Brighton s’amuse avec Liverpool, les Wolves enfoncent West Ham, Everton renversé par Southampton

Le Brighton de Roberto De Zerbi, c’est du sérieux. Dans le cadre de la 20e journée de Premier League, ce samedi, les Seagulls se sont offerts le scalp de Liverpool (3-0) à The AMEX, au terme d’une rencontre maîtrisée collectivement par les locaux. Les partenaires de Gakpo, aligné en pointe aux côtés de Salah et d’Oxlade-Chamberlain pour sa première dans l’élite anglaise, ont encore une fois fait preuve de grosses difficultés sur le pré, tant défensivement (en l’absence de Van Dijk) qu’offensivement (Diaz, Jota, Nunez blessés). De quoi confirmer un peu plus que la méthode Klopp est peut-être doucement, mais sûrement en train de s’essouffler.

Liverpool fébrile et impuissant, Brighton régale

En première période, Brighton aurait déjà pu prendre l’avantage au tableau d’affichage, tant les Bleu et Blanc ont multiplié les assauts dans la surface des Reds. Il a d’ailleurs fallu un sauvetage d’Alexander-Arnold sur un tir de March pour éviter à Liverpool de sombrer trop rapidement (8e). Alisson, mis à contribution par Mac Allister (9e) puis la jeune pépite irlandaise Ferguson (45e+2), était ensuite tout heureux de voir un penalty d’abord sifflé être annulé par la VAR pour une position de hors-jeu (42e). Mais à force de jouer avec le feu, Liverpool, fébrile, s’est brûlé.

Après une erreur de relance de Matip, Mitoma, très en jambes, a servi March sur un plateau dans la surface pour l’ouverture du score (1-0, 46e). En forme olympique, l’Anglais de 28 ans, trouvé par Ferguson, s’est offert un doublé d’une somptueuse frappe croisée du gauche (2-0, 53e). Incapables de réagir, à l’image d’un Gakpo frustré par Sanchez sur sa seule occasion (78e) et de la frappe complètement manquée d’Elliott (76e), les Reds ont même fini par encaisser un troisième but, signé Welbeck, après un joli enchaînement (3-0, 81e). Ils concèdent ainsi logiquement leur 6e défaite de la saison en championnat. Brighton, qui enchaîne un 2e succès de rang en Premier League, passe même devant Liverpool au classement et compte désormais 2 points d’avance sur son adversaire du jour.

West Ham et Everton inquiètent, Nottingham Forest se donne de l’air

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Everton, qui menait devant son public, a fini par s’incliner contre Southampton (1-2). Les Toffees, qui restent sur 9 matchs sans victoire (la dernière remonte au 22 octobre), inquiètent plus que jamais. Les Saints reviennent à hauteur d’Everton au classement et ne restent derniers qu’à cause d’une moins bonne différence de buts.

West Ham, qui a concédé sa 12e défaite de l’exercice 2022-23 à Wolverhampton (0-1), compte également le même nombre de points (15) pour compléter le trio des relégables. À noter le 2e succès de rang pour le promu Nottingham Forest, contre Leicester (2-0), qui se donne de l’air au classement.

Les résultats des matchs de 16h

Brighton 3-0 Liverpool : March (46e, 53e) Welbeck (81e)

Everton 1-2 Southampton : Onana (39e) / Ward-Prowse (46e, 78e)

Wolverhampton 1-0 West Ham : Podence (48e)

Nottingham Forest 2-0 Leicester : Johnson (56e, 84e)