Premier League : Evan Ferguson, la nouvelle pépite irlandaise de Brighton

« Il pourrait devenir un grand joueur, car il a toutes les qualités pour devenir un très grand attaquant. » Ces paroles flatteuses sortent tout droit de la bouche de Roberto De Zerbi, l’entraîneur de Brighton & Hove Albion, au sujet d’un nouveau phénomène faisant déjà pas mal couler d’encre de l’autre côté de la Manche : Evan Ferguson (18 ans). Pourtant, le jeune international irlandais (2 sélections), qui a fait ses débuts avec les Boys in Green en amical face à la Norvège (1-2), en novembre dernier, ne découvre pas la Premier League cette saison. Mais c’est bien depuis peu qu’il crève l’écran dans l’élite du foot anglais.

La suite après cette publicité

Un talent précoce ayant vite rallié l’Angleterre

Formé au Bohemians FC, en République d’Irlande, Evan Ferguson a effectué ses débuts en professionnel en septembre 2019, en D1 irlandaise, face à Derry City (0-0), alors qu’il était seulement âgé de 15 ans. Une sacrée précocité qui en dit long sur le talent du garçon ayant rejoint Brighton en janvier 2021, au nez et à la barbe de Liverpool notamment. Rapidement intégré à l’équipe réserve des Seagulls, il inscrit 3 buts en 11 matchs de Premier League 2 pour sa première saison avec les U23.

À lire

Premier League : Arsenal frappe fort à Brighton et prend ses distances au sommet

Dans la continuité, le natif de Bettystown plante 8 pions en 17 apparitions avec la réserve de Brighton, au cœur d’une saison 2021-2022 où il fait ses premiers pas en équipe première face à Cardiff (2-0), en Carabao Cup, le 24 août 2021. Graham Potter est ensuite bien inspiré en lançant Evan Ferguson lors d’un match de 3e tour de FA Cup à West Brom, puisqu’il délivre une passe décisive lors du succès des siens après prolongation (2-1). De quoi convaincre son manager de lui offrir 11 minutes lors du tour suivant face à Tottenham (1-3), mais surtout de lui faire découvrir la Premier League, le 19 février 2022, à Burnley (0-3).

La suite après cette publicité

Des prestations détonantes en Premier League

Côtoyant l’équipe A de Brighton sans pleinement l’intégrer, Evan Ferguson fait peu à peu son trou dans son club. Ses performances depuis le début de la saison 2022-23 (8 buts et 3 offrandes en 11 matchs avec la réserve), tout comme les blessures (Danny Welbeck), les déceptions (Deniz Undav) et les méformes (Leandro Trossard), n’ont pas vraiment laissé le choix à Roberto De Zerbi, successeur de Graham Potter. Après avoir eu droit à 7 minutes à Southampton (1-0), Evan Ferguson fait son apparition à The AMEX à l’heure de jeu, alors que ses Seagulls sont mal embarqués contre Arsenal (0-3 à ce moment-là).

Il fait alors partie intégrante de la révolte amorcée par ses partenaires (avant de finalement s’incliner 2-4) en marquant le deuxième but de son équipe et en affichant un visage très séduisant, totalement décomplexé, face à ses supporters. Son entrée fracassante pousse alors De Zerbi à lui offrir sa première titularisation dans l’élite, 3 jours plus tard, sur la pelouse d’Everton. Le jeune crack ne laisse alors pas passer sa chance et se distingue avec brio, d’abord en touchant le poteau (20e), puis surtout en faisant le break à Goodison Park (51e) avant de délivrer une passe décisive à Solly March (54e) lors du large succès de Brighton (4-1).

La suite après cette publicité

L’Angleterre est sous le charme, l’Irlande se frotte les mains

À 18 ans et 76 jours, Ferguson est alors devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à marquer et à assister dans un match, juste après un certain Michael Owen (17 ans et 364 jours), le 13 décembre 1997 avec Liverpool contre Crystal Palace (3-0). Doté d’un bon physique (1,83m), celui qui a bousculé William Saliba pour ouvrir son compteur buts en PL contre les Gunners est un très bon finisseur, mais également un élément travailleur important pour ses partenaires, à l’image de ses appels pouvant dégager de l’espace ou attirer les défenseurs sur le pré.

Si l’Irlandais n’a pas marqué à Middlesbrough (5-1, en FA Cup), Ian Wright, l’ancien buteur légendaire d’Arsenal, est déjà fan. « Je suis très, très impressionné par lui, a-t-il confié sur les antennes de la BBC après la victoire contre les Toffees. Il est très bon dans la surface, a une très bonne prise de conscience dans la surface. Il utilise son corps, avec un peu de brutalité. J’adore ça. » En attendant de voir ce nouveau talent confirmer au Royaume de Sa Majesté, avec le choc de ce samedi contre Liverpool (16h), Evan Ferguson aura peut-être l’occasion de s’affirmer encore un peu plus le 27 mars prochain, face à l’équipe de France, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. L’Irlande a de quoi se frotter les mains.