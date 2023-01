Premier League : Leandro Trossard part en guerre contre Brighton

Le cas de Leandro Trossard a de quoi étonner. Renvoyé sur le banc lors des derniers matches et même écarté du groupe lors de l’entraînement collectif de ce vendredi, Leandro Trossard (28 ans) a vu son aventure à Brighton mal tourner en quelques semaines à peine, depuis son retour du Mondial 2022, avec les Belges. Une situation qui a de quoi étonner pour l’attaquant, qui avait réussi un excellent début de saison avec les Seagulls.

Son entraîneur, Roberto De Zerbi, n’a pas hésité à sortir du silence et briser la glace lors de sa conférence de presse de ce vendredi. «Lors du dernier entraînement avant le match contre Middlesbrough, quand il a compris qu’il ne jouerait pas, il a quitté la séance sans rien me dire. Et ce n’est pas bon. Le lundi suivant, j’ai parlé avec lui et je lui ai expliqué cette attitude, ce comportement, je n’aime pas», a-t-il expliqué. «Il sait que s’il veut jouer pour Brighton avec moi, il doit travailler dur, il doit courir et aller dans le bon sens parce qu’on est pas une grande équipe comme le Real Madrid, Barcelone ou un autre grand club. On est Brighton, on a besoin de joueurs qui bossent pour les autres».

«Un transfert serait la solution la plus raisonnable»

Pour désamorcer la polémique, son agent, José Comhair a chargé le comportement technicien italien. «Avant le départ de Leandro au Qatar, il était question de prolonger son contrat. Mais aucun accord n’a été trouvé. A son retour du Mondial, Leandro a eu une altercation avec un équipier. Depuis lors, l’entraîneur ne lui adresse plus la parole (…) L’entraîneur ne parle plus à Leandro depuis désormais 4 semaines, c’est incompréhensible. Mais il est le premier à reconnaître qu’un transfert serait la solution la plus raisonnable. Il est primordial que Brighton coopère pour trouver une solution bénéfique à tous dès ce mercato», est-il expliqué dans un communiqué.

Alors que le mercato est aujourd’hui ouvert, Leandro Trossard ne figure pas dans le groupe pour affronter Liverpool, ce samedi. «Leandro n’est pas dans le groupe. Il connait parfaitement mon opinion. Je ne sais pas s’il veut changer d’équipe, je suis le coach, seulement le coach, je ne m’occupe pas du mercato, des autres équipes ou des négociations. Je ne sais pas quel est le problème». Trossard et les Seagulls, l’aventure semble donc bientôt terminée, alors que le nom de Tottenham a été cité dans la presse anglaise comme une possible destination pour l’international des Diables Rouges.