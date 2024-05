Ligue des Champions CAF : Al Ahly remporte son 12e trophée face à l’ES Tunis

La 60e finale de la C1 africaine nous offrait une affiche historique. À domicile au Caire pour le match retour, Al Ahly affrontait un adversaire bien connu, l’ES Tunis. En plus du match aller conclu sur un score nul et vierge, les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois en finale de la Ligue des Champions CAF par le passé. Les Égyptiens avaient remporté la première en 2011, avant que le club de Tunis ne prenne sa revanche en 2018. Au total, les deux équipes comptent 28 finales à deux (17 pour Al Ahly et 11 pour l’ES Tunis) et 15 trophées (11 pour les Égyptiens et 4 pour les Tunisiens). Dans cette finale cinq étoiles, le jeu n’a pas été au rendez-vous.

Pourtant, le match a vite démarré avec un but. Le milieu de terrain de Tunis Roger Aholou a envoyé le ballon dans son propre but au début du match (1-0, 4e). Comme au match aller, les Mkachkha ont eu du mal à se créer des occasions. Au final, les coéquipiers de Mohamed Tougai n’ont cadré qu’une seule frappe. Al Ahly a bien géré son avance avec l’appui de ses supporters en tribunes et a gagné le match décisif. Les Aigles du Caire soulèvent cette année une nouvelle Ligue des Champions africaine, la 12e de leur histoire, un record.