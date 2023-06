Tournoi Maurice-Revello : la France se qualifie pour les demi-finales après sa victoire aux tirs au but face au Venezuela

Le remake de la finale de l’an dernier. Ce dimanche à Aubagne, la France affrontait le Venezuela pour le denier match de la poule A du Tournoi Maurice-Revello 2023. Respectivement deuxièmes et troisièmes du groupe au coup d’envoi, les deux nations se disputaient une place en demi-finales. Les hommes de Bernard Diomède se faisaient surprendre rapidement dans la rencontre avec l’ouverture du score des Vénézuéliens par Andrés Romero (0-1, 11e). Les Sud-Américains gardaient alors l’avantage jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, malgré leur large possession de balle (70 %), les partenaires d’Eliesse Ben Seghir n’arrivaient pas à revenir au score face à la Vinotinto. Warren Zaïre-Emery n’était pas loin de faire trembler les filets, mais son tir passait au-dessus des cages de Frankarlos Benitez (71e). Mathys Tel ne trouvait également pas le cadre après une belle opportunité de but (81e). Mais dans les dernières minutes de la confrontation, Tel égalisait après un arrêt de Benitez face à Ayman Aiki (1-1, 88e). Jusqu’au coup de sifflet final, le score n’évoluait finalement plus. Et comme de coutume dans le Tournoi, les deux écuries allaient se départager aux tirs au but pour obtenir un point de plus que celui du match nul. Les Tricolores s’imposaient finalement dans cette épreuve de sang-froid (3-2). Avec ce match nul (1-1) et cette victoire aux tirs au but (3-2), la France termine première de sa poule et se qualifie pour les demi-finales du Tournoi Maurice-Revello. De son côté, le Venezuela est éliminé de la compétition en terminant troisième du groupe et jouera les places de classement.

