PSG : Neymar rejoint Gerard Piqué à Barcelone

Forfait jusqu’à la fin de la saison après son opération de la cheville, Neymar Jr (31 ans) a décidé de s’offrir un nouveau challenge. Il n’est évidemment pas question de son avenir sportif, mais d’une autre compétition. La star brésilienne du PSG a en effet annoncé, ce dimanche, au Camp Nou, qu’il allait désormais avoir sa propre équipe dans la Kings League Brésil. « Il n’y a qu’un seul roi ici. Je veux une équipe dans la Kings League », a ainsi lâché le n°10 parisien dans une vidéo publiée à Barcelone, dans un stade comble et bouillant pour cette compétition créée par Gerard Piqué, mêlant foot et esport.

Le timing de cette annonce, validée par Piqué lui-même et confirmant que la compétition va s’étendre jusqu’en Amérique latine, n’est pas anodin puisque le Final Four de la Kings League a débuté sur la pelouse du Camp Nou du FC Barcelone ces dernières heures. Le champion du monde 2010 et ancien taulier de la défense du Barça s’offre là un joli coup en enrôlant Neymar, après avoir réussi à attirer dans ses filets des gros poissons comme Ronaldinho, Sergio Agüero ou encore Iker Casillas. Voilà qui devrait amplifier le succès de la Kings League en Espagne.

