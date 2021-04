Serie A : l'Inter s'en sort face à l'Hellas, la Juventus cale contre la Fiorentina

La course au titre continue en Serie A ! À l’occasion de la 33ème journée, deux prétendants au Scudetto jouait en même temps ce dimanche. Alors que l’Inter, leader au classement, recevait l’Hellas Vérone, 10ème, la Juventus, 4ème, se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina, 14ème. Les Nerazzurri, qui restaient sur deux matchs nuls en championnat, devaient s’imposer pour se donner de l’air alors que la Juventus ne devaient pas perdre pour continuer à croire en un hypothétique titre de champion.

En première période, l’équipe d’Antonio Conte ne parvenait pas à trouver la faille, tout comme son adversaire du jour. 0-0 à la pause alors que dans le même temps, l’inévitable attaquant serbe de la Viola, Dusan Vlahovic, avait ouvert le score sur penalty à la 29e minute et c’est donc la Fio qui menait à la mi-temps, 1-0 face aux hommes d’Andrea Pirlo. En seconde période, les Bianconeri se réveillaient rapidement et égalisaient par l’intermédiaire d’Alvaro Morata (46e, 1-1). En fin de match, Matteo Darmian délivrait l'Inter (1-0, 76e) et permettait au leader de retrouver le chemin de la victoire. Avec ce succès, l'Inter prenait 13 points d'avance par rapport à son dauphin et voisin, l'AC Milan. Du côté de la Juventus, le score ne bougeait plus mais ce match nul (1-1) avait tout de même un goût satisfaisant pour les partenaires de Cristiano Ronaldo puisqu'il permettait à la Juve de repasser 3ème devant l'Atalanta.

