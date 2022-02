Bordeaux : Medioub prolonge jusqu'en 2025

Recruté il y a deux ans par Bordeaux, Abdel-Jalil Medioub connaît sa première vraie saison sous les couleurs girondines. Le défenseur algérien de 24 ans, qui a multiplié les prêts ces dernières années, s'est imposé dans la rotation en défense centrale de l'équipe bordelaise (9 matchs de L1 cette saison).

En fin de contrat en juin prochain, il a signé un nouveau bail de trois ans et demi et est donc lié jusqu'en 2025 avec l'actuelle lanterne rouge de Ligue 1 (et plus mauvaise défense d'Europe). «C'est un rêve qui est devenu réalité aujourd'hui. Maintenant, on va travailler dur pour le maintien et on va le faire», a-t-il déclaré après sa signature.