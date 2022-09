PSG - Juventus : Neymar agacé après le match

Une victoire importante (2-1) et une belle performance individuelle n'a pas suffi pour donner le sourire à Neymar après le match face à la Juventus. La star brésilienne n'a pas salué les supporters parisiens comme ses coéquipiers et notamment Kylian Mbappé. Il est rentré directement au vestiaire après avoir échangé son maillot avec un joueur de la Juventus. Sur sa route se présente même Luis Campos, le nouveau conseiller football du Paris SG, qui voulait le féliciter et le "Ney" l'a repoussé.

Malgré une superbe passe décisive pour Mbappé et un match plein dans l'ensemble, le numéro 10 est apparu frustré sur les images d'RMC Sport, sans doute à propos de l'action ou Neymar a été oublié par le champion du monde 2018. Les dirigeants parisiens vont avoir encore beaucoup de travail pour gérer les égos et les frustrations, même quand le PSG gagne.