EdF : le message poignant de Rabiot sur Pogba

Paul Pogba est dans le dur. Après son affaire de dopage, le milieu de terrain attend encore de savoir à quelle sauce il sera cuisiné par les autorités antidopage italiennes, mais certains évoquent déjà une suspension de 4 ans. Une chose est sûre, il n’est pas près de retrouver l’équipe de France… En conférence de presse, Adrien Rabiot a évoqué son cas.

« Je ne sais pas ce qu’il va se passer pour lui. On discute, on s’est vu avant la sélection, on a dîné ensemble. Vous connaissez Paul, il est toujours très souriant, très avenant. Bien sûr que je pense que la situation lui pèse. J’espère qu’il aura la sanction la moins difficile. Abattu, je pense qu’on l’est tous. C’est un super joueur, un super homme. Affronter tout ce qu’il a dû affronter, ça fait beaucoup pour une seule personne », a lancé le milieu de terrain tricolore. Pogba appréciera.