Real Madrid : Carlo Ancelotti a identifié le mal dont souffre Kylian Mbappé

Depuis qu’il est arrivé au Real Madrid, on ne reconnaît plus Kylian Mbappé. Certes, ses performances étaient déjà en baisse sur ses derniers mois au PSG mais ses nombreux buts sauvaient régulièrement les apparences. Cette fois, son réalisme baisse (10 réalisations en 20 matches toutes compétitions confondues tout de même) et sa complémentarité avec ses partenaires, à commencer par Vinicius Jr devant, mais aussi Rodrygo et Bellingham est encore à parfaire. Il n’y a pas que dans le jeu qu’il affiche ses limites du moment. Cela va souvent de pair, mais son rendement physique décroît et le mental fléchit.

Les exemples les plus marquants sont ses penaltys manqués contre Liverpool en Ligue des Champions la semaine dernière, et celui à Bilbao mercredi soir. Les deux fois, il a mal exécuté ses actions entre une course d’élan stoppée en plein milieu, et un tir frappé à mi-hauteur plus facilement maîtrisable pour un gardien. Difficile de ne pas y voir un problème de confiance, lui qui a été soumis à des pressions bien supérieures durant sa carrière de joueur. «C’est un joueur qui est conscient de ce qu’il peut et va faire. Nous sommes avec lui. Il ne présente pas sa meilleure version», reconnaît aujourd’hui Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Ancelotti sur Mbappé : «au niveau de l’intensité, il s’est beaucoup amélioré»

«Nombreux sont ceux qui, quand ils ratent, n’ont pas conscience de cela. Il fait tout ce qu’il peut pour faire du mieux possible, et le plus rapidement» défend l’Italien à la veille d’un déplacement à Gérone dans le cadre de la 16e journée de Liga (samedi, 21h). Comment lui permettre de retrouver de la sérénité, lui qui en plus de cela évoluait dans une position préférentielle lors des derniers matchs en l’absence d’un Vinicius Jr de retour à l’entraînement. Il faut évaluer plein de choses. «Au niveau de l’intensité, il s’est beaucoup amélioré», assure Ancelotti, prenant à témoin les statistiques physiques. «Contre Getafe, il a fait 600 mètres à haute intensité, contre l’Athletic 500 mètres. C’est un bon niveau.»

«Il faut le soutenir, mais cela ne veut pas dire qu’il doit jouer tous les matchs» poursuit-il, autant pour le préserver physiquement que mentalement. Car c’est l’autre souci du moment reconnaît le coach madrilène. «C’est un problème de continuité et ça viendra lorsque lui et ses coéquipiers s’adapteront à ses caractéristiques, qui sont particulières et spéciales. La question des penaltys dépend aussi de l’instant et de la motivation. Il doit tenir le coup. Tôt ou tard, ça marchera. Ce qui me fait dire qu’il est sur le bon chemin, c’est que son niveau d’intensité s’est amélioré.» La lumière est-elle au bout du tunnel pour Mbappé, dont l’interview sur Canal+ dimanche est particulièrement attendue.