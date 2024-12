La presse madrilène assassine Kylian Mbappé

C’était une belle occasion de faire taire les critiques… Certes, le week-end dernier, Kylian Mbappé avait marqué face à Getafe au Santiago Bernabéu (sans pour autant faire un superbe match), mais c’est dans les grands rendez-vous que le Bondynois est attendu. Et on le sait, le déplacement annuel à San Mamés fait toujours partie des rencontres les plus compliquées de la saison pour le Real Madrid, surtout face à un Athletic très costaud cette saison. Comme face à l’AC Milan, face au FC Barcelone ou face à Liverpool, Kylian Mbappé n’a pas été au niveau et a même manqué un nouveau penalty.

Plutôt bienveillante lors des premières semaines un peu compliquées du Français, la presse de la capitale espagnole a perdu patience depuis un petit moment et délivre encore de lourdes critiques ce matin. « Le Mbappé que le Real Madrid pensait avoir recruté aurait déjà marqué 30 buts, mais ce Mbappé n’arrive à rien », explique Marca dans un de ses nombreux articles post-match. « Difficile d’expliquer comment un joueur capable de marquer trois penaltys contre l’Argentine en finale de Coupe du Monde tire maintenant avec autant de doutes », ajoute le média dans un autre article. Dans une colonne d’opinion très à charge, l’ancien du PSG n’est pas épargné : « dans le foot d’élite, on ne se rappelle pas d’un écroulement comme celui de Mbappé au Real Madrid. Une dinde, le jour de Thanksgiving, a plus de confiance que Kylian Mbappé. […] Il ne dribble personne, il ne trouve pas sa place. Il n’y a pas moyen de voir ne serait-ce que des miettes du Mbappé version PSG. »

Les médias madrilènes ne mâchent plus leurs mots

L’autre gros journal pro-Madrid, AS, livre aussi des analyses terribles pour l’international tricolore. « Le début de l’ère Mbappé au Real Madrid est un cycle interminable : des buts hors-jeu, des occasions évidentes qui terminent sur le gardien adverse et même une de ses armes, les pénaltys, déraillent », explique le média, rajoutant qu’il a été le joueur titulaire du Real Madrid ayant touché le moins de ballons, hier à Bilbao (44 interventions). « Mbappé, ça commence à devenir un film d’horreur. Après une heure dans la tourmente à San Mamés, sans rien proposer, le match lui a donné une opportunité de se refaire comme à Liverpool, mais il s’est encore raté », lit-on dans un autre papier du média.

« Le match de Mbappé est lamentable. Et pas seulement à cause du penalty. Il aurait pu rater et faire un bon match. […] Mais son niveau a même été en dessous de celui de son équipe, ce qui est déjà difficile. Il n’y arrive pas à gauche, dans l’axe, nulle part », s’est emporté le journaliste vedette de la Cadena SER Manu Carreño. « Son match est marqué par l’impuissance. C’est un conte de fées de l’imaginer faire le pressing. La manière dont il tire le penalty, c’est celle d’un joueur qui se chie dessus, mais qui a l’obligation de le tirer », a lancé son collègue Antonio Romero. Et on pourrait encore écrire un livre avec toutes les critiques qui s’abattent sur le Français tant elles sont nombreuses…