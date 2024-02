Le casting totalement fou de la Coupe du monde des plus de 35 ans !

Cet été ce sera l’Euro, la Copa América mais aussi la Coupe du monde. En effet, comme le révèle le Daily Mail, une Coupe du monde des plus de 35 ans va être organisée cet été et concernera des joueurs marquants issus des 8 équipes qui ont remporté la Coupe du monde (Brésil, Allemagne, Italie, Argentine, France, Uruguay, Angleterre et Espagne). Organisée par l’Elite Players Group (EPG), un groupe d’anciens joueurs, l’EPG Cup se tiendra entre la finale de la Ligue des Champions le samedi 1er juin et l’Euro 2024 qui débute le vendredi 14 juin. Ainsi les quarts de finale auront lieu les 4 et 5 juin, les demi-finales le 8 juin et la finale le 11 juin et les matches dureront 70 minutes au lieu de 90 minutes.

Les noms des joueurs participants à la compétition ont de quoi faire saliver avec comme capitaines Esteban Cambiasso (Argentine), Emerson (Brésil), Christian Karembeu (France), Kevin Kuranyi (Allemagne), Marco Materazzi (Italie), Michel Salgado (Espagne) et Diego Lugano (Uruguay). Parmi les joueurs potentiellement présent, cinq Ballon d’Or sont évoqués avec Michael Owen, Fabio Cannavaro, Kaka, Ronaldinho et Rivaldo. D’autres joueurs marquants comme Frank Lampard, Rio Ferdinand, Cafu, Roberto Carlos, Thierry Henry, Marcel Desailly, Mesut Özil, Francesco Totti ou encore Diego Forlan sont cités.