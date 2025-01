OM : la mise au point mercato de Roberto De Zerbi

Interrogé en conférence de presse avant de défier Rennes dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a logiquement été questionné sur le mercato hivernal des Olympiens. En plus du dossier Valentin Rongier, le technicien italien a également avoué qu’il ne comptait pas recruter cet hiver.

La suite après cette publicité

«J’ai toujours mal à la tête, ça ne change rien. Le fait que le mercato soit ouvert ne me touche pas. On doit renforcer l’équipe, pas l’affaiblir. Les joueurs importants comme Rongier ou d’autres ne doivent pas partir. Parfois, pour se renforcer il faut aussi vendre. Cela peut permettre d’acheter des joueurs plus fonctionnels à notre système. Mais ce n’est pas le moment». Le message est passé.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Une victoire Marseillaise 2-1 face à Rennes vous rapporte jusqu’à 697€ (cote à 8,20).

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - Rennes sur DAZN