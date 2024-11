MU : Bruno Fernandes s’est excusé auprès d’Erik ten Hag

Tout juste licencié de son poste d’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag a reçu les excuses de l’un de ses anciens joueurs phares. Bruno Fernandes, rouage ô combien important du système de Néerlandais chez les Red Devils, sait qu’il a contribué de manière involontaire à l’éviction de son ancien entraîneur et s’en veut.

«J’ai parlé à Erik Ten Hag et je me suis excusé auprès de lui, j’ai été déçu qu’il soit parti et j’ai essayé de l’aider. Je ne marquais pas de buts, nous ne marquions pas de buts et je me sens responsable. Ce n’est bon pour personne au club quand le coach part. L’équipe n’est pas la meilleure, les résultats ne sont pas les meilleurs et c’est lui qui a payé pour cela», a déclaré le Portugais après la rencontre face à Chelsea.