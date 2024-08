Lens : Will Still revient sur le transfert avorté de Kevin Danso

Alors qu’il avait atterri à Rome jeudi soir pour passer sa visite médicale et ainsi s’engager officiellement avec l’AS Roma, Kevin Danso (25 ans) est finalement retourné au RC Lens. En effet, si la première visite médicale effectuée avec le club romain n’a pas détecté de problèmes, c’est le second examen médical obligatoire qui a trouvé quelques pépins physiques, rendant le transfert impossible de l’Autrichien.

En conférence de presse, Will Still a fait le point sur la situation de son défenseur central : «Kevin est très positif, il a été touché par le fait que son transfert ne se soit pas fait, mais c’est un super mec. Il était venu à l’aéroport pour nous dire au revoir jeudi. Si ça ne tenait qu’à lui, il jouerait tous les matchs du monde. Il est très heureux d’être ici, de continuer avec nous. On ne pense pas au prochain mercato, on se concentre avant tout sur la suite, et il en fera partie. Il est un peu affecté, c’est normal, mais pas plus que ça», a évoqué le coach des sang et Or, ce samedi. Kevin Danso va donc retrouver le groupe lensois.