L'OM doit passer à la caisse pour ses jeunes

Ces derniers temps, l’actualité de l’Olympique de Marseille a surtout été marquée par le départ (pas encore effectif) d’Andoni Zubizarreta et le feuilleton André Villas-Boas. Autant de dossiers chauds à gérer en priorité par une direction phocéenne en difficulté, surtout financièrement. Puis viendra très vite le temps du mercato avec son cortège d’incertitudes liées à l’état des comptes marseillais. Cependant, un autre dossier, moins médiatique, se trouve sur les bureaux du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus depuis quelques semaines. Celui des jeunes du centre de formation.

La suite après cette publicité

Cette saison, le dossier Isaac Lihadji a monopolisé presque toute l’attention. L’attaquant de 18 ans a longtemps fait mariner l’OM et aujourd’hui, il devrait bien plier bagage puisque Lille serait déjà d'accord avec le joueur. Mais il n’est pas le seul à attendre un retour de la direction olympienne dans un contexte pas facile puisque Zubizarreta va bientôt passer le relais. Néanmoins, l’Espagnol a eu le temps ces derniers mois de transmettre ses offres aux jeunes issus de la formation désireux de lancer leur carrière professionnelle à l’OM.

Des propositions insuffisantes

La Provence nous apprend que des contrats de trois ans assortis de salaires évolutifs (entre 4000€ et 8000€) et des primes à la signature d’environ 50 000€ ont été soumis. De belles sommes pour débuter qui n’ont toutefois pas fait mouche puisque le quotidien local ajoute que plusieurs entourages de ces jeunes ont répondu par des contre-propositions. Certains pensaient en effet toucher un salaire et une prime cinq fois plus élevés.

Si le club phocéen se veut optimiste, le journal rappelle cependant que Villas-Boas n’a pas énormément fait confiance aux minots, à quelques exceptions près. Un détail qui pourrait jouer puisque La Provence conclut en affirmant que certains jeunes tels que Niels Nkounkou, Ugo Bertelli, Cheick Souaré et Jorès Rahou sont très sollicités en France ainsi qu’à l’étranger.