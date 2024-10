Manchester United veut se débarrasser d’Antony cet hiver

Après avoir accusé 442 M€ de pertes ces cinq dernières années, Manchester United veut se serrer la ceinture à présent. Ainsi, les nouveaux propriétaires ont décidé de mettre à la porte 250 employés du club, dont le plus célèbre est un certain Sir Alex Ferguson. Son éviction fait d’ailleurs grand bruit en Angleterre. Mais Sir Jim Ratcliffe et ses équipes ont besoin de faire des économies. Pour cela, ils comptent aussi se séparer de certains joueurs. C’est le cas d’Antony.

Désiré par Erik ten Hag, qui en avait fait une priorité en attaque, le Brésilien a globalement déçu, lui qui n’a pas été épargné non plus par les problèmes extrasportifs. Après avoir patienté, l’écurie anglaise est prête à le laisser s’en aller à présent. Le Daily Mail révèle que les Red Devils souhaitent prêter cet hiver l’ancien joueur de l’Ajax, afin qu’il se relance et qu’il puisse être définitivement transféré cet été. Le média anglais ajoute qu’il est peu probable que les Mancuniens récupèrent plus de 48 M€, eux qui ont investi un peu plus de 100 M€ sur lui.