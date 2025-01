PL : auteur d’un triplé en 12 minutes, Amad Diallo sauve Manchester United contre Southampton

Dans le cadre de la 21e journée de Premier League, Manchester United accueillait Southampton, lanterne rouge, ce jeudi à Old Trafford. 15es au coup d’envoi et après quatre matches consécutifs en championnat sans le moindre succès, les hommes de Rúben Amorim se devaient de relever la tête. Un début de soirée qui s’avérait cependant très chaotique pour les Mancuniens. D’abord sauvés par une double parade exceptionnelle d’André Onana (28e), les Red Devils craquaient finalement juste avant la pause. Sur un corner frappé côté gauche, Ugarte déviait le ballon du dos au premier poteau et surprenait son propre gardien, battu après un premier acte étincelant (0-1, 43e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Man United 26 21 -3 7 5 9 26 29 20 Southampton 6 21 -34 1 3 17 13 47

Menés, les coéquipiers de Bruno Fernandes tentaient de réagir au retour des vestiaires mais manquaient de précision dans les derniers mètres, à l’instar du nouvel entrant Antony, coupable d’un incroyable raté (59e). Finalement, Amad Diallo égalisait (1-1, 82e) avant de donner la victoire aux siens en s’offrant deux nouveaux buts sur le gong (90e, 90+4e). Avec ce triplé retentissant du crack mancunien et ce succès (3-1), Manchester United remonte au 12e rang. Les Saints ferment toujours la marche. Un peu plus tôt dans la soirée, Brighton est de son côté venu à bout d’Ipswich grâce à deux réalisations signées Kaoru Mitoma (59e) et Georginio Rutter (82e). Au classement, les troupes de Fabian Hurzeler grimpent au 9e rang. Ipswich est 18e.