PL : Newcastle s'impose face à Tottenham et revient à deux points du podium

La 13ème journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec la rencontre entre Tottenham et Newcastle. Un choc de haut de tableau entre deux équipes qui avaient l'occasion de distancer un concurrent direct pour les places européennes en fin de saison. Même si les Spurs se montraient les plus dangereux en début de partie grâce notamment à Heung-min Son. Le Corréen se procurait deux belles occasions dont une frappe qui passait de peu à côté des cages gardées par Nick Pope (1e) puis sur un face-à-face gagné par le portier des visiteurs (11e). Après cela, le gardien de Newcastle se montrait à nouveau intraitable mais face à Harry Kane cette fois-ci (29e). Dans la foulée de ces occasions ratées, Newcastle profitait d'une belle bourde d'Hugo Lloris, sorti loin de son but, pour ouvrir la marque. Callum Wilson percutait le gardien tricolore et profitait de cette opportunité pour placer un tir du gauche qui terminait dans le but vide (31e, 1-0).

Juste avant la pause, Miguel Almiron profitait d'un dégagement d'Hugo Lloris intercepté par Sean Longstaff pour s'infiltrer sur la droite de la surface, éliminé Clément Lenglet puis conclure sous le ventre du gardien français, encore une fois responsable (40e, 2-0). Au retour des vestiaires, Fabian Schär était à la réception du corner botté par Kieran Trippier et il pouvait décocher un tir tendu du droit, à ras de terre, qu'Hugo Lloris repoussait d'une belle parade sur sa droite (53e). Profitant de cette occasion ratée, les Spurs recollaient à une longueur. Sur le corner d'Heung-min Son, dévié par Clément Lenglet au premier poteau, Harry Kane plaçait une tête plongeante imparable (54e, 2-1). Après l'heure de jeu, Fabian Schär testait encore le gardien français mais ce dernier se rattrapait de ses erreurs (67e). En fin de rencontre, Tottenham poussait pour accrocher le point du match nul mais n'arrivait pas à faire la différence, à l'image d'Ivan Perisic qui buttait sur le gardien de Newcastle (69e). Avec cette défaite, les Spurs (3ème) voient leur adversaire du soir se rapprocher dangereusement. En effet, au classement, Newcastle (21 points) est désormais 4ème de Premier League à seulement deux petits points de Tottenham (23 points).