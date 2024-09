Le Bayern Munich rassure sur l’état de santé d’Harry Kane

Plus de peur que de mal pour Harry Kane ? Alors que le Bayern Munich a été freiné dans son élan par le Bayer Leverkusen (1-1) dans le cadre de la 5e journée de Bundesliga, l’attaquant anglais a suscité quelques craintes en fin de match. Après un duel avec Nathan Tella, l’actuel meilleur buteur du championnat allemand s’est tenu la cheville et a été contraint de céder sa place à Thomas Müller (83e), sur demande du staff médical bavarois.

Dès lors, on pouvait présager le pire dans le camp munichois à l’idée de devoir se passer des services du joueur de 31 ans pour le déplacement à Aston Villa, en Ligue des Champions. En attendant des examens médicaux plus poussés, Jan-Christian Dressen s’est montré rassurant sur l’état de santé de sa vedette. «Il a pris un coup. Mais comme l’on dit les médecins, ce n’est probablement pas grave. On se reverra demain», a lâché le dirigeant du Bayern à l’issue du coup de sifflet final.