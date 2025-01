LdC, PSG : Bradley Barcola explique son déclic et celui de Dembélé

Paris s’est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions après sa victoire 4 buts à 1 face à Stuttgart. Et depuis le début de l’année, le club de la capitale peut compter sur des Ousmane Dembélé et Bradley Barcola très décisifs. Longtemps décriés pour leur manque d’efficacité, les deux joueurs ont eu un déclic. Comme Barcola l’a expliqué au micro de Canal+.

« On a pris conscience qu’il fallait gagner ces matches. On a beaucoup travaillé, on s’est mis dans la tête d’être efficace, on savait que c’est ce qui nous manquait. On est fier de notre qualification. Prendre conscience qu’il faut marquer, si on ne marque pas, on ne peut pas gagner. Une fois qu’on a eu ce déclic-là, ç’a été tout seul », a-t-il déclaré, avant d’évoquer le tirage. « On n’est pas forcément content, on sait que ça va être deux matches difficiles. »