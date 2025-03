PSG : la réaction à chaud de Marquinhos

Quelle soirée ! Le Paris Saint-Germain a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions au bout du suspense. Les Parisiens ont effectivement dû aller jusqu’aux tirs au but pour venir à bout des Reds après leur avantage de 1-0 au terme du temps réglementaire, puis des prolongations. Grâce à un excellent Donnarumma et des tireurs inspirés, le PSG avance donc dans la compétition et surtout, envoie un message très fort à l’Europe en s’imposant face à l’équipe que beaucoup considéraient comme la meilleure d’Europe jusqu’ici. En attendant de savoir si les Parisiens affronteront Aston Villa ou Bruges en quarts - les Anglais l’ont emporté 3-1 à l’aller - les troupes de Luis Enrique vont pouvoir savourer ce passage globalement plus que mérité sur l’ensemble des deux matchs. Un match aller des quarts pour lequel il y aura tout de même un absent de marque : Marquinhos, qui était sous le coup d’une suspension et a écopé d’un jaune en tout début de deuxième période après une faute sur Luis Diaz.

Au coup de sifflet final, le Parisien s’est exprimé devant les caméras de Canal+. « Se contenir sur la touche c’est très difficle ! Sur le terrain tu peux faire des choses. Mais ça montre la valeur de l’équipe. On a fait un grand match, on mérite la qualification sur les deux confrontations, il n’y a pas photo. On méritait vraiment. Le 11 mars, c’était Chelsea, c’était Dortmund », a-t-il d’abord lancé, en référence à des qualifications précédentes qui étaient aussi tombées un 11 mars. « C’est un jour spécial pour nous. Venir s’imposer ici avec une équipe très jeune. Le coach, le staff, tout le monde fait un super boulot. Je suis très heureux. On n’a pas de limites, il ne faut pas s’arrêter là. Ce n’était qu’un 8e de finale, il reste beaucoup de boulot. Il faut récupérer et penser au prochain match face à l’OM », a conclu le défenseur central brésilien, optimiste pour la suite de la saison. L’OM est prévenu.