Le FC Barcelone sécurise sa pépite Lamine Yamal

Lamine Yamal est la sensation de ce début de saison de football 2023-24. Âgé de seulement 16 ans, le jeune gaucher est la nouvelle idole du peuple catalan avec de belles performances sous Xavi Hernandez. Auteur d’une passe décisive en huit rencontres de Liga et déjà d’un but en seulement deux sélections avec la Roja - ce qui fait de lui le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection espagnole - l’ailier droit formé à La Masia est le présent et le futur de l’Espagne et du FC Barcelone.

Désireux de le sécuriser afin d’éloigner toute la concurrence européenne, le FC Barcelone n’a jamais caché être sur le point de parvenir à un accord pour prolonger son jeune talent. Et cela est désormais officiel, puisque le club catalan vient d’annoncer ce lundi «avoir trouvé un accord pour le renouvellement du contrat de Lamine Yamal, qui le liera au Club jusqu’au 30 juin 2026. L’attaquant a signé ce lundi matin lors d’un événement organisé dans les bureaux de la Ciutat Esportiva Joan Gamper», précise le communiqué.

Une clause libératoire à un milliard d’euros

Adulé par Xavi Hernandez, Lamine Yamal a progressivement été appelé dans le groupe catalan et avait rejoint l’équipe blaugrana lors de la tournée de pré-saison, en devenant le plus jeune titulaire du FC Barcelone. Contre le Royal Antwerp, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à apparaître en Ligue des Champions. Beaucoup de records qui ont obligé le Barça à inclure une clause de libération à hauteur d’un milliard d’euros dans son contrat afin d’éloigner les clubs les plus gourmands.

La presse espagnole précise d’ailleurs qu’une fois que Yamal aura fêté ses 18 ans, en 2025, son contrat sera revu à la hausse et augmenté. Pour l’instant, son salaire serait de 3 millions d’euros par an et cette somme pourrait donc rapidement monter lorsqu’il fêtera sa majorité. Un salaire inédit pour un joueur de 16 ans, mais il faut bien cela pour que les supporters culés profitent de la pépite de Jorge Mendes pendant de longues années au Camp Nou.