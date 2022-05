Chelsea : Mason Mount vers une grosse augmentation

Pour la deuxième année consécutive, le jeune milieu de terrain anglais, Mason Mount a été élu meilleur joueur de la saison à Chelsea. Lors de cet exercice, il était d'ailleurs le seul joueur des Blues à avoir au moins 10 buts (11) et 10 passes décisives (10) en championnat.

Afin de le récompenser de ses bonnes performances et parce qu'il gagne l'un des salaires les plus bas de l'effectif, l'Anglais devrait toucher une belle revalorisation salariale lorsque la vente de Chelsea sera confirmée. En effet, touchant environ 96 000€ par semaine, il pourrait désormais toucher plus de 192 000€ et prolonger son contrat pour une longue durée selon le Daily Mail.