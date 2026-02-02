Menu Rechercher
Saïmon Bouabré rejoint Al-Hilal

Par Kevin Massampu
Saïmon Bouabré face au Burkina Faso @Maxppp

Après Kader Meïté et Karim Benzema, Al-Hilal enregistre l’arrivée d’un troisième joueur français durant ce mercato d’hiver. En effet, le club en tête du championnat saoudien vient d’annoncer l’arrivée de Saïmon Bouabré, en provenance de Neom. L’ancien milieu offensif de l’AS Monaco s’est engagé jusqu’en 2029.

نادي الهلال السعودي
🔹 الفرنسي "سايمون بوابري" في صفوف #الهلال 💙🇫🇷
« Al-Hilal Club, dirigé par Son Altesse le prince Nawaf bin Saad, a fait signer un contrat avec le milieu de terrain français Saïmon Bouabré pour qu’il rejoigne Al-Hilal en provenance de Neom pour un contrat de trois ans et demi », a annoncé le club saoudien basé à Riyad.

