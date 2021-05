OL : Juninho charge Memphis

Juninho, le directeur sportif de l'Olympique lyonnais, s'est exprimé sur tous les sujets chauds de son club ce mercredi sur la chaîne officielle OLTV. Le Brésilien est notamment revenu sur la relation qui le liait avec le joueur majeur de son effectif cette saison : Memphis Depay (37 apparitions en Ligue 1, 20 buts, 12 passes). S'il a reconnu le talent du joueur en fin de contrat au 30 juin, Juninho a estimé aussi que le Néerlandais pouvait avoir un impact négatif sur le groupe, dans son incapacité à faire les efforts au quotidien entre autres. « Memphis marquait et donnait des buts, il était impliqué dans les moments décisifs », a commencé le dirigeant.

Avant de nuancer : « je trouve qu’il fallait faire une équipe pour Memphis. Ce n’est pas une critique, je le respecte, on a eu une bonne relation même si on n’a pas toujours été d’accord, mais il fallait que toute l’équipe tourne autour de lui. C'est très dur à faire. (...) Il n’y a que 4 joueurs au monde : Messi et CR7, Neymar et Mbappé (qui peuvent se permettre d'être traités différemment, NDLR). Je pense que Memphis est fort, mais pas autant qu’eux. Il ne faisait pas assez d’efforts sans ballon et les autres les faisaient moins aussi. (…) Memphis a fait son temps, le président a fait beaucoup d’efforts pour le prolonger, le président était prêt à faire plus qu’il ne fallait lorsqu’il était blessé. Il y avait une relation de proximité forte. Je pense que Memphis a fait son temps. »