PSV : le revenant Mario Götze

Il avait peu à peu disparu des écrans radars. Revenu au Borussia Dortmund après trois saisons passées au Bayern Munich (2013-2016), Mario Götze pensait retrouver de sa superbe en revenant dans son club de coeur. En vain. Pas souvent épargné par les pépins physiques, le champion du monde 2014 a cumulé jusqu’à 273 jours d’indisponibilité depuis son retour chez les Marsupiaux. Pas de quoi lui permettre d’avoir de la continuité dans ses performances. La saison dernière, il n’a, par exemple, été titularisé qu’à cinq reprises en championnat (en quinze apparitions, trois buts).

Hors de forme, le milieu offensif âgé de 28 ans semblait se diriger vers une fin de carrière exotique, voire prématurée. Mais c’était sans compter sur son envie de rebondir. Cet été, il a ainsi surpris tout son monde en choisissant de tenter sa première aventure à l’étranger, du côté du PSV. Cap sur l’Eredivisie donc pour un élément libre de tout contrat ayant privilégié la piste hollandaise à beaucoup d’autres, peut-être plus avantageuses financièrement. « J'avais des offres en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne et même aux États-Unis », déclarait-il lors de sa signature au PSV le mois dernier.

Un choix qui a rapidement souri à l’ancien du BVB. Buteur lors de sa première rencontre disputée avec son nouveau club (contre le PEC Zwolle), Götze savourait. « Ça fait du bien d'être de retour sur le terrain, de marquer et d'aider l'équipe. Physiquement, je vais de mieux en mieux. Je sais qu'il faudra encore quelques matchs pour revenir à 100 pour cent, mais il est important que je retrouve le bon rythme. Donnez-moi quelques semaines de plus et je serai encore mieux », promettait-il à l’issue d’un match remporté 3-0 le 18 octobre dernier.

Joachim Löw garde un œil sur lui

Un peu moins d’un mois plus tard, l’Allemand a toujours le sourire. A nouveau buteur, quatre jours après ses débuts, lors du match de Ligue Europa face à Granada (défaite 2-1 le 22 octobre), Götze s’est fait une petite frayeur musculaire, finalement sans conséquence (seulement quatre jours d’arrêt). Depuis, le natif de Memmingen enchaîne les titularisations (quatre consécutives), joue presque tous ses matches dans leur intégralité (332 minutes sur 360) et a de nouveau trouvé le chemin des filets ce week-end contre Willem II (victoire 3-0), soit sa deuxième réalisation en trois matches. Un bilan réconfortant pour un joueur en perdition il y a peu.

Et ce lundi, un certain Joachim Löw a profité d’une interview accordée à Sportbuzzer pour envoyer un message qui fera chaud au coeur de Götze. « J'ai eu des contacts avec Mario au cours des dernières semaines, il me tient au courant. De mon point de vue, il a pris la bonne décision, à savoir tenter un nouveau départ en quittant la Bundesliga. En Allemagne, tout s'est toujours concentré sur lui. Il y avait beaucoup d’attentes après 2014 (année du sacre mondial de la Nationalmannschaft), et ce devait être un lourd fardeau pour lui. Je suis donc content qu'il ait si bien commencé à Eindhoven. Je ne m’y attendais pas. Il a l'air très frais et très agile, on voit du bonheur en lui. Il en a besoin. Nous ne le perdons pas de vue, bien sûr. » Absent des débats internationaux avec l’Allemagne depuis novembre 2017, Mario Götze parviendra-t-il à faire un retentissant come-back en sélection ?