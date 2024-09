L’OM dévoile son maillot spécial pour ses 125 ans

À l’occasion de son 125e anniversaire, l’Olympique de Marseille dévoile ce vendredi un maillot spécialement pour l’occasion. Un maillot à col blanc de la marque Puma avec le tout premier logo du club, arboré de 1899 à 1935. La devise du club phocéen « Droit au But » est présente au centre de l’emblème. Les joueurs de Roberto De Zerbi porteront cette tunique spéciale ce samedi face à l’OGC Nice, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, à l’Orange Vélodrome.

« Pour célébrer cet anniversaire, PUMA et l’Olympique de Marseille ont choisi de marquer le coup en s’inspirant directement des tuniques portées lors de la fondation du club omnisports de l’Olympique de Marseille. Fait d’une seule et même couleur : le blanc pour les joueurs, le noir pour les gardiens, ce maillot « anniversaire » se montre élégant et raffiné. Ce col type polo a été choisi pour représenter la prestance de l’époque sur les terrains et faire un rappel aux chemises de sport des années 1899. Pour rendre un hommage à l’histoire du club et de ce qu’il représente aux yeux de tous ses supporters, ce maillot signe le retour du premier logo, celui de 1899 et 1935, celui qui se veut synonyme d’une naissance, de René Dufaure de Montmirail, du « Droit au But ». 1899, la date anniversaire du club, est apposée sur le revers des manches, laissant aux supporters la possibilité de l’arborer fièrement. Les partenaires de l’Olympique de Marseille, notamment PUMA et CMA CGM, se sont associés au projet de maillot anniversaire en optant pour des logos blancs, afin de laisser place au design inédit et puissant du maillot. À ce même titre, Boulanger, D’Or et de Platine, Parions Sport et Sublime Côte d’Ivoire jouent, eux aussi, le jeu de la sobriété pour laisser la lumière sur la tunique de l’OM et ses 125 ans d’histoire. En son intérieur est apposé le sceau de René Dufaure de Montmirail entouré de la mention « 125 années de ferveur olympienne ». Ce même cachet qui transformera les initiales du fondateur, alors D.M, pour devenir O.M, deux lettres qui nourrissent depuis tant d’années des discussions en famille, entre amis, entre collègues, entre supporters. Deux lettres qui rassemblent », explique le club phocéen.

