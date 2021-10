Liga : au bout du temps additionnel, Grenade arrache le match nul face à Getafe

Après la victoire de la Real Sociedad face au Celta de Vigo (1-0), la onzième journée de Liga se poursuivait, ce jeudi à 20 heures, avec une affiche de bas de tableau entre Grenade (18e, 7 pts) et Getafe (20e, 2 pts) au nouveau stade de Los Cármenes. Orphelins de la moindre victoire depuis le début de la saison (2 nuls, 8 défaites), les Azulones d'Enrique Sanchez Flores, présent sur le banc depuis l'éviction de Michel, restaient sur une lourde défaite face aux Celticos (0-3). Un bilan guère plus flatteur pour les Rojiblancos (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) qui sortaient malgré tout d'un succès contre Séville (1-0) et d'un nul sur la pelouse d'Osasuna (1-1).

Maître des débats face au club de la banlieue sud de Madrid (75% de possession de balle en première période), Grenade manquait malgré tout de précision aux abords de la surface adverse pour faire la différence (aucun tir cadré sur cinq tentatives au cours du premier acte). Pire encore, peu après la demi-heure de jeu, les hommes de Robert Moreno allaient finalement se faire surprendre et l'attaquant turc Enes Ünal permettait aux siens de prendre les devants dans cette rencontre (0-1, 36e). Toujours autant imprécis au retour des vestiaires (trois tirs cadrés au total), les locaux ne parvenaient à revenir dans cette rencontre. Il fallait alors attendre les ultimes secondes de cette rencontre pour voir la domination de Grenade (18 tirs à 6) récompensée grâce à un but de Molina (1-1, 90+7e). Un match nul qui n'arrange aucune des deux formations. Lanterne rouge de la Liga, Getafe est toujours à la recherche de sa première victoire avant d'accueillir l'Espanyol Barcelone. De son côté, Grenade grimpe à la 17e place avant de se déplacer sur la pelouse de Levante lors de la prochaine journée.

🔴⚪️ Recordamos el equipo que presenta esta noche el #Granada. Esto empieza a la de ya.



¡Vaaaaaamos! #GranadaGetafe #EternaLucha pic.twitter.com/2cWv6TFUp7 — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) October 28, 2021

