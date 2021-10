Liga : tombeur du Celta, la Real Sociedad s'empare du fauteuil de leader

Après la défaite du FC Barcelone contre le Rayo (0-1) et le nul concédé par le Real Madrid face à Osasuna (0-0), la onzième journée de Liga se poursuivait, ce jeudi à 19 heures, avec une affiche entre le Celta de Vigo (14e, 10 pts) et la Real Sociedad (4e, 21 pts). Au Stade Balaídos de Vigo, les Txuri-urdinak avaient l'occasion de prendre la tête de la Liga en cas de résultat positif, eux qui restaient invaincus depuis la première journée et une défaite face aux Blaugranas (2-4). De son côté, le Celta sortait d'un succès probant sur la pelouse de Getafe (3-0) après avoir concédé deux défaites consécutives contre Elche (0-1) et Séville (0-1).

La suite après cette publicité

Dans des conditions climatiques délicates où le vent et la pluie n'épargnaient pas les 22 acteurs de cette rencontre, les Celticos prenaient progressivement le contrôle des débats. Malgré une pression mise sur les buts de la Sociedad, en témoigne cette double parade héroïque de Ryan face à Suarez puis Mina (44e), les hommes d'Eduardo Coudet ne parvenaient à faire la différence au cours du premier acte. Globalement dominateur, le Celta allait d'ailleurs regretter ce manque de réalisme offensif... Au retour des vestiaires, profitant d'une frappe déviée, Isak, opportuniste, concluait victorieusement dans le but vide (1-0, 54e). Dans la dernière demi-heure, les locaux poussaient, à l'image de la tentative de Nolito (60e) flirtant avec le montant de Dituro et le but refusé à Mendez (77e), mais la Real Sociedad résistait et doublait même la mise sur corner grâce à Merino (2-0, 79e). Un septième succès cette saison pour les hommes d'Imanol Alguacil, nouveaux leaders de la Liga, devant le Real et Séville disposant d'un match en moins. Une très bonne opération avant de recevoir le Sturm Graz lors de la 4e journée des phases de poules de Ligue Europa. De son côté, le Celta stagne à la 14e place avant de se déplacer sur la pelouse du Rayo Vallecano.

Le classement complet de la Liga

Le classement des buteurs

Le classement des passeurs

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Celta Vigo

Le XI de la Real Sociedad